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Başkan Aktaş'tan sağlık emekçilerine destek

Sağlık emekçilerine destek olmak için balkonlara çıkarak alkış yapılmasına bir destek de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi.

Sağlık emekçilerine destek olmak için balkonlara çıkarak alkış yapılmasına bir destek de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Saat 21.00'da ailesiyle birlikte evinin balkonuna çıkarak alkış tutan Aktaş, "Biz evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyor, yürekten alkışlıyorum" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım, ne kadar alkışlamak azdır. Bugün saat 14.00'te meclisteki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımının ardından saat 21.00'de başlayan destek, bugün de devam etti. Dün olduğu gibi bugün de Bursa'da balkonlara çıkan vatandaşlar gecelerini gündüzlerine katan sağlık emekçilerini dakikalarca alkışlamasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Ailesiyle birlikte evinin balkonuna çıkan Başkan Aktaş, "Biz evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyor, yürekten alkışlıyorum" dedi.

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