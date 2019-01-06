Başkan Aktaş'tan üniversitelilere müjde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları üyesi bin 200 gençle bir araya geldiği programda, 'Tarihi Şehirlerden Avrupa Şehirlerine' projesi ile 75 öğrencinin İngiltere, İspanya, İtalya ve Macaristan'a, 200 öğrencinin de Makedonya ve Kosova'ya gönderileceği eğitim programlarının planlandığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları üyesi gençlerle Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) bir araya geldi. ‘Öğrenci Toplulukları Başkan Aktaş ile Kahvaltıda Buluşuyor' temasıyla gerçekleştirilen toplantıya Uludağ Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren bin 200 civarında öğrenci katıldı. Uludağ Üniversitesi bilim, kültür sanat, mesleki ve spor topluluklarından öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, keyifli bir atmosferde gerçekleşti. Başkan Alinur Aktaş, geleceğin emanetçisi gençlere mesleki yaşamından anekdotlar paylaştığı toplantıda altın değerinde nasihatler verdi. Gençlerin dilek ve önerilerinin de alındığı toplantıda, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, gençlerin geleceğe dair yol haritalarını şimdiden çizmelerini önerdi. Başkan Aktaş, okul döneminin heyecanla devam ettiğini söyleyerek, “Üniversite bünyesindeki toplulukların faaliyetleriyle ilgili paylaşımlar ve müjdeler için bir aradayız. Toplulukların verimliliğini artırmak ve projeler üretmek için adımlar atıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Görükle Gençlik Merkezi'nin öğrenciler tarafından yoğunlukla kullanıldığına değinen Aktaş, yeni bir gençlik merkezinin daha bölgeye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Aktaş, gençlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi markası, güvencesi ve güvenliğiyle vakitlerini değerlendirebilecekleri mekanları önemsediklerini ifade ederek, “Üniversitede 80 bine yakın öğrencimizin olduğunu biliyoruz. Üniversite ve Görükle civarında gençlerimizin ders harici eğitsel ve sosyal anlamda da kendilerini hayata hazırlayabilecekleri mekanlara ihtiyaç var. Gençlere yapacağımız yatırım, bu ülkenin geleceğini şekillendirecektir” diye konuştu.

Kentte belediyelerce yapılan faaliyetlerin yanı sıra gençlerin geleceğine yönelik yatırımların daha büyük değer taşıdığını anlatan Başkan Aktaş, “Bir kentte isterseniz tüm yolları altınla döşeyin, ulaşımda sıfır sorun olsun, bana göre bu işin yüzde 20'si veya 30'u ancak. Gençlerimizin hayata hazırlanması noktasında yapılacak yatırımlar, sosyal faaliyetlerdeki eğitimler burada daha etkili” dedi.