Başkan Aktaş'tan UÜ'ye seminer salonu

Dr. Hüsamettin Arslan için öğretim üyesi olduğu Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) seminer salonu oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın şahsen finanse ettiği salonun açılışı yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Prof.Dr. Hüsamettin Arslan Seminer Salonu'na kavuştu. Teşrifatı yapılan salonun açılışına akademisyenler ve bölüm öğrencileri de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alanında bilinen ve renkli isimlerden biri olan Prof.Dr. Hüsamettin Arslanı'ı gıyâben tanıdığını ifâde etti. Prof. Dr. Arslan'ın geçen yıl kalp krizi neticesinde vefât ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, merhum adına bir seminer salonu yapılması teklifini aldığını ifade etti. Gelen talebi hemen onayladığını ve bunun üzerine gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Seminer salonundan özellikle misafir öğrencilerin yararlandığını duyunca, çok sevindim. Hocamı tekrar rahmetle anıyorum. Bugün sembolik olarak bir araya gelelim, onun adına kurdele keselim istedik. Belki rakam olarak büyük gözükmeyebilir fakat hayırlı bir işe aracılık etmek beni ziyâdesiyle memnun etti, duygulandırdı” dedi.

Başkan Aktaş, açıklamasının ardından UÜ Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay'la birlikte kurdele keserek salonu resmen hizmete aldı. Başkan Aktaş, açılışın ardından yapılan düzenlemelerle ilgili incelemelerde bulundu. Rektör Prof.Dr. Ulcay, Başkan Aktaş'a Prof.Dr. Hüsamettin Arslan'ın ‘Twitmania, Etnomania, Şiddetmania' isimli kitabını hediye edildi.