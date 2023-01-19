Başkan Aktaş'tan Yenişehir'e yeni yol müjdesi

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük sanayi sitesine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif yol yapımı için çalışmalar başlıyor.

YESAN'ı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şantiye alanında açıklamalarda bulundu. Yenişehir TSO Başkanı Orhan Torun'un başkanlığını yaptığı YESAN'ın bölgenin gelişimine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Alinur Aktaş, "Yenişehir her geçen gün gelişen güzelleşen, tarım ve sanayi ile büyüyen bir ilçemiz. Hızlı tren 2024 sonu gelecek. Otoyol çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlara paralel olarak YESAN kurulmuş. Subaşı Mahallesi'ne ilk etapta 210, ikinci etapta 104 konut, Toplu Konut İdaresi tarafından bu bölgeye yapılıyor. Bu resmen yeni bir yerleşim birimi demek. Taktir edersiniz ki yeni oluşan bir bölgenin ve sanayiye kolay ve modern ulaşım için yol ve alt yapı gerekli. Bunların hepsini aynı anda planlamak gerekiyor. Birinci amacımız Subaşı Mahallesi'ni rahatlatmak istiyoruz. Çünkü şu an inşaat nedeniyle ve bittiğinde ciddi bir araç sirkülasyonu olacak. Mevcut yol bu anlamda sağlıklı değil. Bunun için yaklaşık 2 kilometrelik yeni bir çevre yolu yapmamız gerekiyor. Bunun için mahalle sakinlerimizden de anlayış bekliyoruz" dedi.

Çalışmalara kısa süre içinde başlayacaklarını belirten Aktaş, "Yapacağımız bu yol aynı zamanda bölgede bulunan 7 kırsal mahallemize de hizmet verecek. Onların sağlıklı ulaşım yapmalarını sağlayacak. Bunlar ağır maliyetli işler. Ancak önemli olan ilçemizin gelişmesinin önünü açmaktır. İş dünyası güzel bir iş yapıyor bize de onları desteklemek düşüyor. Ben özellikle muhtarımızdan ve Belediye Başkanımız Davut Aydın'dan kamulaştırma konusunda destek olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.