Başkan Aktaş'tan zabıtaya moral

Zabıta personelinin sahada devleti temsil ettiğini belirten Başkan Aktaş, çalışanlardan ‘görevleri ne olursa olsun' sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerini istedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli, birlik ve beraberlik gecesinde bir buluştu. Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri'nde yapılan etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı. Başkan Aktaş, gecede masaları tek tek dolaşarak, zabıta personeli ve aileleriyle birebir ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman, program sonunda Başkan Aktaş'a çiçek takdim etti.

Başkan Alinur Aktaş, davetlilere yönelik yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın en prestijli kurumu olduğunu ifade etti. Zabıta personelinin sahada direkt devleti temsil ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa'da birçok kurum değerli fakat biz, doğumdan ölüme insana hizmet eden bir yapıyız. 12 bin kişi, büyük bir aileyiz” dedi. Zabıta çalışanlarından ‘görev esnasında sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri yönünde' bir istekte bulunan Başkan Aktaş, “Hangi pozisyonda olursak olalım, üzerimize düşeni yerine getiriyorsak, aldığımız para ‘sonuna kadar' helal kardeşim. Sorumluluk gerektiren bir iş yapıyorsunuz. O yüzden, bu hassasiyeti gözardı etmemiz lazım” diye konuştu.