Başkan Ali Ay: "Davalardan vazgeçtim"

Bursaspor kulüp televizyonundan önemli açıklamalarda bulunan Ali Ay, "Temiz sayfa açalım, davalardan vazgeçtim" diyerek sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişileri affettiğini, açılan davaları geri çektiğini açıkladı.

Kulüp televizyonundan önemli açıklamarlarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bursaspor'un ismine yakışır bir mücadele koyacaktır. Ben takımıma güveniyorum, hocama güveniyorum ve her şeyden önemlisi taraftarımızın gücüne inanıyorum" dedi.

Takımın şu anki konumunun gerçek değerinin olmadığını söyleyen Ay, "İlk yarı sonunda puan cetvelindeki sıramız bizim gerçek değerimizi yansıtan bir durum değil. İyi oyun ve mücadelenin karşılığını önümüzdeki 17 maçta alacağımızı inanıyorum. Son iki sezonda, ikinci yarılarda ortaya çıkan düşüşün tekrarlanacağını sanmasın kimse. Bu bizim kaderimizmiş gibi düşünülmesin. Hoca ve oyuncu grubumuz karakterli ve inançlı. Bu şehir bu takım arkasında durmaya devam ederse her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu.

"Temiz sayfa açalım, davalardan vazgeçtim"

"Hiç kimse yola başarısız olayım diye çıkmaz, maça da öyle. Ama koşullar öyle bir noktaya getirir ki insanı, hiç yapmayacağım dediğinizi yapar, söylemeyeceğim dediğinizi söylerim. Fenerbahçe maçını dönüm noktası olarak gören, küskünlükleri bir kenara koyarak temiz bir sayfa açalım" diyen Ay, "Fenerbahçe maçında yeni bir döneme başlayacağız. Fenerbahçe maçını bir milat günü kabul edelim. Dün de yaşananları dünde bırakalım. Bunun ilk adımını da ben atayım. Ben şahsımız, yönetimimi ve temsil ettiğim makamı hedef alan, hakaretlerden dolayı açtığım davalardan dolayı vazgeçiyorum. Herkesi affediyorum. Mesele sadece davalar meselesi değil. Küskünlükleri kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Temiz bir sayfa açalım. Herkes hata yaptı. Bunlara takılmamız lazım. Bir daha hakaret olmasın, küfür olmasın. Eleştiri elbette olsun. Sadece kendim için başkanlık makamının saygınlığı adına da küfür ve hakaret olursa asla bir geri dönüş olmayacaktır. Biz değerlerimize dört elle sarılalım. Hoşgörümüzü yeşil beyaz bayrak altında birleştirelim. Ben bunu kendim için değil Bursaspor için istiyorum" diye ifade etti.

"Krizi lehimize çevirelim"

Fenerbahçe maçına bütün taraftarları çağırarak, krizi lehine çevirmek istediğini diye getiren Ay, "Sahada oyuncular, tribünde taraflar inanıyorum ki arma ve sevdanın peşindeler. Şehrin dinamikleri harekete geçirmemiz lazım. Bunun için kampanyalar hazırlıyoruz. Bazı temaslarda bulunuyoruz. Ekonomik anlamda düzlüğe çıkması için herkesin katkı sağlaması lazım. Seferberlik yaparsak, biz ülke ekonomisindeki krizi kendi lehimize çevirebiliriz. Bütün taraftarlarımızı Fenerbahçe maçına davet ediyor ve beyaz sayfaya güzel bir hikaye yazmaya bekliyorum" dedi.