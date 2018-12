Başkan Alinur Aktaş: “Doğanbey meselesini kimseyi mağdur etmeden çözeceğim”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın ucube olarak tanımladığı şehrin merkezindeki Doğanbey Projesi'ni hak sahibi vatandaşları mağdur etmeden yıkacağını belirterek, “2700 daire, 1 milyarı bulmayan bütçe. Biz şirketleri dahil 4,5 milyar bütçeyi yönetiyoruz. Oradaki vatandaşları üzmeden, onları mağdur etmeden ortak bir akılla ve anlayışla bunu çok rahat gerçekleştirebiliriz” dedi. Aktaş, “daha minisini inşallah yaşayacağız” diyerek Tower Plaza'nın yıkılacağı sinyalini de verdi.

Kentsel dönüşüm meselesi halloldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2026 yılının Bursa'sını tasavvur etmek ve görevdeki 400.gününü değerlendirmek için Merinos'ta basın toplantısı düzenledi.

Başkan Aktaş, Nilüfer'de kentsel dönüşümle ilgili 150 site sahiplerinin mağduriyetiyle ilgili bir soruya, “Şehir Plancıları Odası,müteahhitler, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım Belediye Başkanları ve ben defalarca bir araya geldik. Şu andaki bakanımıza gittik. Onların da itiraz etmediği ama bundan sonra da bu uygulamanın yapılmayacağı bir karar alındı. Daha önce kişi başı yaşam alanı 35 metrekare , donatı alanı 17 metrekare oluyordu. Donatı alanının 17 metrekareden 10 metrekareye düşürülmesi konusunda bir defaya mahsus kolaylaştırma kararı çıktı. Bundan sonraki iş müteahhitlerde. Müracatlar başladı. Mütahhitle hak sahipleri arasında yapılmış anlaşma var. Kooperatifler vardı. Bazıları yapmayıp vatandaşı sıkıntıya koymuşlardır. Ticari gelişimden kaynaklanan sorun olursa bizden değil. Şekil olarak bir sıkıntı kalmadığını vatandaşlara duyurmuş olalım” dedi.

“Birileri de akın akın Bursa'yı görmeye geliyor”

Alinur Aktaş, CHP'nin Büyükşehir adayı yapmayı düşündüğü Mustafa Bozbey'in “İnsanlar Bursa'dan Eskişehir'i görmeye gidiyorlar” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Mustafa Bozbey'in sözleri kendisini bağlar. Birkaç gün önce Eskişehir'deydim. Porsuk Çayı'nın etrafını diyorsa doğrudur. Kendisini Eskişehir'in kenar mahallelerini görmeye davet ediyorum. Birileri de akın akın Bursa'yı görmeye geliyor. Ama ben üzerine basa basa söylüyorum. Bu kutlu şehrin bu modern şehrin iki cami üç ve türbeyle turizm pastasının kısıtlanmasını asla kabul etmiyorum. Sunumla alakalı bir şey. Hata eksik varsa kabul ederiz. Ben örnek verirken kendi şehrimden veririm. Bursa bütün bu güzellikleri ziyadesiyle hak ediyor” dedi.

“Kazanan Bursa olacaktır”

Mustafa Bozbey'in CHP adayı olmasıyla birlikte bir yarış olacağının hatırlatılması üzerine; “Siyasette her zaman rekabet yarış vardır” diyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “İlçe başkanlığım sürecinde 3 kez yaşadım. Şu anda yaşarım. Her yarış her seçim önemli ve değerlidir. Asla kimseyi hafife almak söz konusu değil. Kimin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi yaptıklarımıza bakarız. İktidar olduğumuz günden bu yana zor şartlara rağmen nerelerden nerelere gelindiğini, bugün geldiğimiz noktayı en iyi bilenlerden birisiyim. Benim ülkemin bu denli gelişimine neden olmuş Cumhurbaşkanım başta bu ekiplerin bu ülkeyi nerelere götüreceğine yürekten inanan bir insanım. Şahsımın aday gösterilmiş olması bana heyecan ve mutluluk veriyor ama sorumluluğumu misli misli arttırıyor. Bursa'nın tarihini değiştirmekten bahsettim. Sıradışı işler yapmaktan bahsettim. 40 yıllık gelişimine paralel o alanda koşamamaktan belediyecilik olarak ondan bahsettim. Kimlerin adaylığı ittifakı beni ilgilendirmiyor kazanan Bursa olacaktır.”

“Bizim seçimle alakalı en ufak şüphemiz yok”

Başkan Aktaş, anket yaptırıp yaptırmadığıyla alakalı bir soruya ise, “13 aydır görevdeyim.Siyasi anketler yapıldığı gibi 10 bin 324 kişiyle yapılan şehir tasavvuru adına anket kamuoyu araştırmalarınca yapıldı. Birileri 2 puan eksik 4 puan fazla diyebilir. Hakiki anket 31 Mart akşamı ortaya çıkar. Kimse merak etmesin. Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor. 2 milyon 100 bin kişi oy kullanıyor. Keles'teki Ayşe Teyze'nin yanında Yenişehir'deki Ahmet Amca'nın Osmangazi ve Nilüfer'deki bir hemşehrimizin de ayrı öngörü ve düşüncesi var. Bizim seçimle alakalı nokta kadar şüphemiz yok. Herkes çıkacak yaptıklarını ve yapacaklarını, Bursa'ya yaklaşımını anlatacak. Hemşehrilerimiz de yaptıklarımızı göz önüne alarak tercihlerini kullanacak. Ben şu an da rakam ve oran vermek durumunda değilim. Bursa sadece Nilüfer'den ibaret değil. 17 tane ilçesi var. Karış karış geziyorum. Seçimde net şekilde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

“T2 hattı yeni ihaleye çıkabilir”

T2 hattında yüzde 80 oranında işin bittiğini, mütahhitin de bir hakkı olduğunu kaydeden Alinur Aktaş, “ Bizim ona son verdiğimiz tarih Ocak 2019 sonu. Bu tarihe kadar sinyalizasyon dahil deneme sürüşlerinin başlaması mümkün değil. Kanunu çerçevede sürenin dolmasını bekliyoruz. Değişim söz konusu olursa işin bitişi müteahhit değiştirme ve ikmal ihalesi Eylül 2019ları bulur gibi düşünce var. Üst geçitlerde ağırdan çalışıyor. Yeni ihaleye çıkacak. Ulaşımla alakalı göreve geldiğimizden beri söylüyorum. 2020 sonunda Bursa trafiği konuşmayacak. 2 yıl süre var. Önce akıllı dokunuşlar küçük maliyetlerle olumlu faydalar elde ettik. Bizim modern tekniklerle arge ekibimiz var. Çin'e gittiler. Ulaşımla yatıp ulaşımla kalkıyorlar. 2019'dan itibaren tamamını hayata geçireceğiz. En meşhur proje firmasıyla çalıştık. Hem raylı sistemleri Ulaştırma Bakanlığı'na onaylattırarak çok ilginç şeyler çıktı. Demirtaş'tan Çalı'yı da görebilecek farklı uygulamalar ortaya çıktı. Sadece belediye gücüyle değil bütçe gerçeklikleri doğrultusunda hareket etmeyi seven bir insanım. Bu millete söz verdiysek; yap işlet devret ve gelir ortaklığı gibi imkanları kullanırız. Gemlik'te kaplıca veya soğuk hava tesisi yapmak bizim neyimize. Hemen devredebiliriz. Biz çevre düzenlemesi ve yer sağlayalım. Gelirimiz olsun. Belediye imkan sağlar. Sıcaksu bölgesiyle ilgili yatırımcı geliyor. Ulaşım konusuyla alakalı Bursa'nın görmediği orijinal projelerimiz var. Hepsini seçim beyannamesinde açıklayacağız“ şeklinde konuştu.

Şehrin bundan sonra turizmle büyüyeceğinin altını çizen, katma değeri yüksek sanayiyi destekleyeceklerini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, Mudanya Sahil Projesi'nde de eksiklerin tamamlanmasının ardından müteahhide içeride bekleyen hak edişinin ödeneceğini sözlerine ekledi