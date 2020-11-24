Başkan Alper Taban öğretmenlerle bir araya geldi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ile İnegöl El Sanatları Merkezi (İNESMEK)'te bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmeler ile bir araya gelen Başkan Alper Taban, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutladı. Başkan Alper Taban öğretmenler ile sohbet ederken kendilerine çiçek takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İnegöl El Sanatları Merkezi (İNESMEK)'te öğretmenler ile bir arada olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban burada bir açıklama yaptı. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘'Sizlerle bir araya gelerek gününüzü kutlamak istedik. Nihayetinde tüm çalışma arkadaşlarımız kıymetli ama öğretmenlik çok farklı bir meslek. Ben de mesela öğrencilere bazen şunu söylüyorum geriye dönsem öğretmen olmak isterim. Kendimi yakıştırdığım meslek. İnsanlara bir şeyler öğretebilme gayreti, çabası ve heyecanı meslek boyunca devam ettirebilmek çok kıymetli bir şey olsa gerek. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde nice başarılı görevler yapmanızı diliyorum.'' İfadelerine yer verdi

Sohbet eşliğinde gerçekleşen buluşmada konuşma sonrası Başkan Alper Taban öğretmenlere çiçek takdiminde bulundu.