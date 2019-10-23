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Başkan Aydın 6 ayını değerlendirdi

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yazarlar ve gazeteciler ile bir araya geldi.

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yazarlar ve gazeteciler ile bir araya geldi.


Yenişehir'de bulunan gazeteciler ve yazarlar ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe için 6 ayda yaptıkları hizmetler ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tarihî araştırmaları ile öne çıkan yazarlar ve gazeteciler ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, “İlçemiz tarihi için önemli çalışmaları bulunan yazarlarımız ve sürekli mesai yaptığımız gazeteci arkadaşlarımız bir araya gelerek onların fikir ve düşüncelerini dinledik. Son derece verimli bir toplantı oldu. Görevde olduğumuz 6 ay zarfında yaptığımız ve yapmayı planladığımız hizmetler hakkında kendilerini bilgilendirdik” diye konuştu.

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