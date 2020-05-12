Başkan Aydın çocuklara sözünü tuttu

yılında çocuklara verdiği sözü yerine getirdi.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklara söz veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sözünü yerine getirdi. Başkan Aydın, odasını en güzel süsleme yapan ve fotoğrafını gönderen öğrencilere sürpriz hediyeler götürdü. Seçim yapılamayan fotoğrafların tüm sahiplerine satranç takımı hediye edildi.

Küçük yüreklerin gözlerinde büyük mutluluğa şahit olmanın en büyük armağan olduğunu belirten Başkan Aydın, "Onlar sözünü tuttu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını evlerini süsleyerek kutladı. Biz de fotoğraf gönderen 508 çocuğa hediyelerini verdik" dedi.