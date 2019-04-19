Başkan Aydın öğrencileri sevindirdi

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, minik sporculara halı saha ve ücretsiz forma desteği verdi.

İlköğretim okulundaki 60 öğrenci Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Aydın, öğrencilere, “Siz yeter ki spor yapın, bizim görevimiz sizlere destek olmak” dedi.

Bunun üzerine sevinen minik öğrenciler hep bir ağızdan “Teşekkür ederiz başkanım” diye bağırdı.

Aydın, “Halı sahaya gündüz istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Bilhassa sabahtan öğlen 5'e kadar istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Hocam yaz spor okulu yapsın, ücretsiz öğretmenlik yapsın, malzemeleriniz de ücretsiz olarak benden. Yazın yaz spor okuluna gidin, Aydın hocanızı bırakmayın. Aydın hocanız tecrübeli bir hoca. Spor malzemeleriniz, çantanız ve formanız benden” diye konuştu.

Futbol Antrenörü Aydın Işık, “Geleceğimizin teminatı olan bu gençler için elimizden ne gelirse yapacağız“ diye konuştu.