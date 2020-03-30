İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aydın'dan ailelere mesaj

Korona virüsü tedbirleri kapsamında evinde kalarak çocukları ve ailesiyle vakit geçiren Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ailelere ve topluma seslendi.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Dünyada ve ülkemizde hızla yayınlan korona virüse karşı lütfen kurallara uyalım. Evde vakit geçirerek virüsün yayılmasını engelleyelim. Ailemize ayırdığımız bu sürede çocuklarımızın mutluluğu ile dinlenip enerji toplamalıyız. Bir toplumda çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olur” diye konuştu.


Evde kalan Belediye Başkanı Aydın, “Bende Korona virüsü tedbirleri kapsamında evimde kalarak kızlarımla mangala gibi eğlenceli oyunlar oynayarak ailemle daha fazla bir arada kalıyorum. Sağlıklı kalmak için üzerimize düşen sorumluluğu hepimiz lütfen yerine getirelim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.