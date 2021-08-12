İhlas Haber Ajansı

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Başkan Aydın'dan Bursaspor'a destek

Ayağa Kalk Bursa hareketine bir katkı da Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’dan geldi.

Ayağa Kalk Bursa hareketine bir katkı da Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'dan geldi.


Bursaspor tarafından başlatılan Ayağa Kalk Bursa hareketine taraftarlar ilgi gösteriyor. Başlatılan kampanyaya “13.001” lira şahsî olarak destek veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a Bursaspor Kulübünden teşekkür mesajı geldi. Bursaspor'un resmî hesabından yapılan açıklamada, “Ayağa Kalk Bursa hareketine 13.001 TL değerinden hatıra forması alarak katkıda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a teşekkür ederiz” denildi.

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