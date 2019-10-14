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Başkan Aydın'dan okul ziyareti

Güne öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz için ne yapsak az" dedi.

Güne öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz için ne yapsak az" dedi.


Haftaya öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bugün yepyeni bir gün; iyilikten, güzellikten, mutluluktan yana kısmetiniz bol olsun. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün. Tek derdimiz var; geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir bir ortam bırakmak. Bunun için istişareye çok önem veriyoruz. Çocuklarımız ile vakit buldukça bir araya gelerek sohbet ediyor ve onları dinliyoruz” diye konuştu.


Belediye Başkanı Davut Aydın ile bir araya gelen öğrenciler, "Başkanımızın bizleri ziyaret ederek hatırımızı sorması, bizleri dinlemesi çok güzel. Kendisine teşekkür ediyoruz" dediler.

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