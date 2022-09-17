Başkan Aydın'dan okullara ziyaret

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim haftası kutlama programları çerçevesinde okulları ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Yenişehir ilçesinde yeni hizmet vermeye başlayan Okyanus Kolejini ziyaret eden Belediye Başkanı Davut Aydın ve İlçe Kaymakamı Rahmi Köse yeni yılın hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, “Gelişen ve büyüyen ilçemize Özel Kolej kazandıran Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kızmaz'ı 2022-2023 Eğitim Sezonunda İlçe Kaymakamımız Rahmi Köse ile birlikte ziyaret ettik. Kolej ilçemize öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Rabbim vatanımıza hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip etsin” diye konuştu.