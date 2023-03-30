Başkan Aykurt: “Kırsalda üretim yapan vatandaşlarımızın sigorta primleri devletimiz tarafından karşılanmalıdır”

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt yaptığı açıklamada Bursa'da ve Türkiye genelinde tarım ve hayvancılığın korunması, iç göçün önüne geçilmesi için yaptığı çağrıda: “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal bölge vatandaşlarımızın, sigorta primleri devlet tarafından karşılanmak üzere, sosyal güvenceye alınmalıdır. Devletimiz birçok teşvikiyle zor zamanda her zaman milletinin yanında oldu. Bu düzenleme kırsalda yaşayan insanlarımızın göçünü durduracağı gibi tarım ve hayvancılığa katkısı da çok büyük olacaktır” dedi.

Bursa'nın ekolojik dengesi bozulmamış ilçesi Orhaneli son yıllarda gerçekleştirdiği turizm yatırımlarını birçok proje ile destekleyerek çalışmalarını sürdürürken; Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, kırsalda yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Başkan Aykurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında: “İlçemizde ilk önceliğimiz bölgenin refah düzeyini artıracak ve kırsal kalkınmaya destek sağlayacak projelerle ilçe ekonomisini iyileştirerek göçü engellemek. İlçemizin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktan oluşuyor. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz turizm yatırımlarımıza ilçemize yeni bir gelir kapısı oluşturduk. Ancak gelecek planlaması içerisinde baktığımızda özellikle gençlerimizin kırsaldan göçünü engelleyecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Üretim genç nüfus ile olur. Üretimin gençlerle olduğunun sanayide farkındayız da, kırsalda neden farkında değiliz? Devletimiz her kriz anında birçok kurum ve kuruluşa yönelik sigorta prim desteği, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerle üreticinin yanında olurken, bizler bu desteklerden faydalanamıyoruz. Kırsaldan kentlere göçün en büyük sebebi sosyal güvencesi olmada, sigortasız çalışmak. Bu çerçevede kırsalda yaşayan gençlerin üretim yapma şartıyla sigortaları devletimiz tarafından karşılanmalıdır. Diğer yandan Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal bölge insanlarımızın, primleri devlet tarafından karşılanmak üzere, sosyal güvenceye alınmalı Böylece kırsaldaki halkımız, yerini, yurdunu bırakmak istemez. Bununla ilgili yasal bir düzenlemenin tüm detaylarıyla konuşulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrı

Orhaneli'nin nüfusu ile ilgili bilgiler paylaşan Aykurt, “İlçemizin nüfusu 2022 kayıtlarına göre 18 bin 500 olarak kayıtlara geçti. Nüfus grafiğimiz yıllardır aynı seyirde devam ediyor. Her yıl düzenli olarak göç veriyoruz. Göçün önüne geçecek birçok yatırımı Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızın destekleriyle hayata geçirdik. İlçemize doğalgazın gelmesi burada büyük bir dönüm noktası oldu. Gençlerimizi ilçemizde tutmak için birçok spor tesisini hayata geçirdik. Orhaneli Rafting Parkuru'nun açılması bölge turizmi açısından dönüm noktası oldu. Göynükbelen Gençlik ve Doğal Yaşam Merkezi ile birlikte hayata geçmesiyle birlikte turizm anlamında çağ atlamış olacağız. Yöresel lezzetlerimiz, Sadağı Kanyonu, Kocasu Rafting Parkuru, doğal güzellikleri, kaya hamamları ve doğal ormanlarıyla Türkiye'nin en farklı ilçeleri arasında yer alıyoruz. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere gerekli ve ilgili kurumlardan Orhaneli'nin tanıtımı ile ilgili destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.