Başkan Bozbey: "Halkla ilişkilerde örnek kurumuz"

Halkla ilişkiler konusunda da örnek bir kurumuz” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda buluştu. Halk Evi'nde gerçekleşen buluşmada çalışanlar Mustafa Bozbey'i sürprizle karşıladı. Müdürlük çalışanlarının hazırladığı, 2002 yılından günümüze kadar kendisinin yer aldığı fotoğrafları gören Başkan Mustafa Bozbey, şaşkınlık yaşadı. Çalışanların, daha güler yüzlü ve kaliteli hizmeti Nilüferlilerle buluşturmaları adına görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada Başkan Mustafa Bozbey, bu kapsamda talep ve önerileri de dinledi. Nilüfer Belediyesi olarak hem basın hem de halkla ilişkiler konusunda örnek bir kurum olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, başarılı çalışmalarından dolayı müdürlük personeline teşekkür etti. Bozbey, “Kurum olarak hep beraber ürettiğimiz değerli hizmetlerimiz var. Bu nitelikli işlerin başta Nilüfer'de olmak üzere hem Bursa hem de Türkiye'de duyulabilmesi adına yapmış olduğunuz tanıtım faaliyetleri son derece önemli. Türkiye'nin örnek ve lider kentini hep beraber oluşturduk. Bunda emeği geçen sizler de olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşın güveni çok önemli”

Nilüfer Belediyesi olarak basınla, doğru olanı paylaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Bizim, yanlışla, abartıyla ya da olmayan bir şeyi, olmuş gibi göstermeyle bugüne kadar hiçbir işimiz olmadı, olmaz da. Biz, gerçeği yansıtıyoruz. Vatandaşlar da bu konuda son derece duyarlı. Nitelikli işlerimizin tanıtımlarını ve sunduğumuz hizmetleri, zaman zaman kamuoyu da ‘Doğru mu?' diye testlerini yapıyor. Bunun sonucunda da çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Yaptığımız doğru işler sayesinde, vatandaşların güvenini kazandık, kazanmaya da devam ediyoruz. Çünkü vatandaşın güveni çok önemli” şeklinde konuştu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, belediyenin imajını ve niteliğini ortaya koyması açısından son derece önemli işlevi olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, “Bu konuda başarıyla bugüne kadar geldik. İnanıyorum ki Nilüfer Belediyesi olarak bundan sonra da artan bir başarıyla bunu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bozbey, Nilüfer'in örnek ve lider özelliğini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.