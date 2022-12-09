Başkan Çekil: "Türk Gençliği'nin fikirleri önemsiyoruz"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ‘Türk Gençliği'nin fikirleri önemsiyoruz' projesi adı altında birçok önemli çalışma hayata geçiriliyor.

Bursa Yenişehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı gençler için çalışmalarını hızlandırdı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Çekil, “Biz Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik kuruluşlarından birisiyiz. Türkiye'nin lider ülke olma yolunda gençlerimize ihtiyacımız var. Bu anlamda gençlerimizi iyi yetiştirmek, onları gelecekte iyi bir vizyon sahibi yapabilmek adına genel merkezimiz ve Yenişehir Ülkü Ocakları'mız olarak çalışmalarımız devam ediyor. Genel merkezimizin önderliğinde gençlerimiz için elimizden gelen her şeyin en iyisini, en güzelini yapmak adına dün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Başkan Çekil, “Türk Gençliği'ni, Türkün tarihiyle yoğurmamız gerekiyor. Yabancının Avrupa'nın değişik figüranları ile değil tarihimizin unutulmaz kahramanlarını tanıtarak işe başlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet, Hoca Ahmet Yesevi, Sultan Alparslan ve Metehan gibi birçok önemli kahramanlarımızı tanıtan eserler hazırlatarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.