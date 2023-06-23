Başkan Çevikel: "Öngörülebilir ekonomi, iş dünyamıza güven verir"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının, finansal istikrar adına atılmış bir adım olarak gördüğünü söyledi. Başkan Çevikel, “Türkiye'nin öncelikli ekonomik sorunlarından olan enflasyonla mücadele noktasında faiz artırımına giden Merkez Bankası'nın makro finansal istikrar vurgusu kıymetlidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi, mali dengenin istikrarlı bir yapıya kavuşması, ekonomimize güvenin artması ve dolarizasyon belasından kurtulmamız için önemli adımlardır” şeklinde konuştu.

Reel sektörün ihtiyaçlarını gözeten ve fiyat istikrarına odaklı para ve maliye politikalarının iş dünyasının hareket kabiliyetini artıracağını ancak alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Çevikel, “İş dünyamız için önemli olan sadece faiz kararı değil, aynı zamanda yapısal politikalarla desteklenen bir yatırım ortamının oluşturulması, finansmana erişimin çeşitlendirilmesi ve öngörülebilirliğin artırılmasıdır. Bu noktada, ekonomi yönetimimizle birlikte çalışarak ilerlemeye ve yeni çözümler üretmeye devam edeceğiz. DOSABSİAD olarak, üyelerimizin ve iş dünyamızın çıkarlarını korumak, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve rekabet gücümüzü artırmak adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Birlikte çalışarak, güçlü ve dinamik bir ekonomik gelecek inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin potansiyeline güveniyor, üretim ve ihracat ısrarından vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.