Başkan Cömez kolları sıvadı...Ak Parti'den ücretsiz süt dağıtımı

Dar gelirli vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilk uygulamasını İvazpaşa Mahallesi'sinde başlattığı ücretsiz süt dağıtım noktası ile bir kez daha vatandaşların gönlünü kazandı.

136 mahallede 43 ton süt dağıtılacak

330 litre sütün kısa sürede tükendiği İvazpaşa Mahallesi'nde kendi elleriyle vatandaşa süt dağıtan Başkan Ufuk Cömez, uygulamanın Osmangazi sınırlarında bulunan 136 mahallede devam edeceğini belirterek, “Mahalle temsilcilerimiz ve muhtarlarımız tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla noktada buluşarak küçük de olsa destek olmaya çalışıyoruz. 136 mahallemizde onaylı hijyenik koşullarda toplanan sütlerimiz belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. 136 mahallemizde 43 ton taze günlük süt dağıtımı yapacağız.” dedi.

'Biz milletimizin gönüllü hizmetkarıyız'

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, 'AK Parti demek, hizmet, icraat ve kalkınma demek. 17 yılda ülkemiz özellikle ekonomi ve yatırım ile icraatlar anlamında çağ atladı. Ülkemiz bir süredir dış güçlerin sistematik ekonomik saldırısı altında. Bizler iyi günde kötü günde milletimizin hizmetindeyiz. Milletimizin gönüllü hizmetkarıyız. Bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bizler de bu süreçte bir nebzede olsa vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

Muhtarlar tarafından tespit edilerek davet edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, Osmangazi AK Parti İlçe Başkanı Cömez ve ekibi, uzun süredir devam eden 'Siftah Bizden Bereket Allah'tan' adı altında her gün bir mahalle pazarından alışveriş yapıp, yine o mahallede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin kapısına bırakan uygulamasıyla dikkat çekmişti.