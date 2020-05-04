İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Davut Aydın: "Korona virüs mücadelemizde kararlıyız"

Yenişehir Belediyesi korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçede hummalı bir temizlik kampanyası yürüttü.


İlçede bulunan ara sokakların dahil ilaçlı sularla yıkandığını gören vatandaş, Belediye Başkanı Davut Aydın'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Yenişehir Belediye Başkan Davut Aydın yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ne kadar inatçıysa biz de mücadelemizde o kadar kararlıyız. Salgının başladığı ilk günden bu yana 688 cadde, sokakta, duraklarda, meydanda, parklarda, pazar alanlarında, kamu binaları, hastanede, sağlık kuruluşlarında, servis ve dolmuş araçlarında kesintisiz olarak temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Toplum sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.