Başkan Davut Gürkan: "Bursa'yı gelecek nesillere tüm güzellikleriyle taşıyacağız"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın'ın da katılımları ile gerçekleşen toplantıda üretim şehri Bursa'nın doğal zenginliklerinin korunması adına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa'mızı gelecek nesillere tüm zenginlikleri ile bırakacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili, Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ve il yürütme kurulu üyelerinin de katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Çevre uzmanları Bursa'daki yer altı ve yer üstü suları ile tabii zenginliklerin korunması adına yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili bilgiler verildi. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, zengin ekonomik potansiyellerinin yanı sıra doğal ve tarihi güzellikleri de bünyesinde barındıran Bursa'yı gelecek nesillere tüm güzellikleri ile taşımak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürkan, üretken yapısı ve çalışkan nüfusuyla Bursa'nın, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin en büyük ölçekli sanayi yapılanmaları arasına giren üretim üslerinin yanı sıra doğal güzellikleri ve su kaynakları ile de nadide şehirlerinden olan Bursa'da giderek artan üretim hacmi ve bazı çevresel sorunları da beraberinde getirdiğini ve bu sorunların bertarafı için merkezi hükümet ve yerel yönetimler bazında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Gürkan, günümüz üretim ve sanayi anlayışının doğayı korumak adına olmazsa olmaz şartlarından olan ileri teknoloji arıtma ve filtreleme sistemlerinin şehirdeki tüm sanayi kuruluşlarını kapsayacak şekilde yaygınlaşması için gereken tüm adımların atıldığına vurgu yaparak, Bursa'yı geleceğe tüm güzellikleri ile taşıyacaklarını söyledi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın'da çağa uygun endüstrileşme ve teknolojiye ayak uydurma çabalarının yanı sıra doğanın ve su kaynaklarının korunması adına meclis bazında da çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek, “Üretirken korunan bir Türkiye için gereken tüm yasal düzenlemeler tek tek hayat geçiriliyor. Bu konuda atılan her adımın takipçisiyiz. Gelecek nesillerimizin sağlığı ve geleceği için çalışıyoruz” dedi.