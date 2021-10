Başkan Davut Gürkan: "Gücümüzü Bursa'nın güveninden alıyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan halkla iç içe çalışmalarını yürüten her kademeden teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile toplantıda biraraya geldi. Bursa'nın tüm ilçe ve mahallelerinin talep ve ihtiyaçları ile yapılan çalışmaların konuşulduğu toplantıda Başkan Gürkan, kuruluşundan bu yana davalarına verdiği destekle Bursa'nın AK Parti için önemine vurgu yaptı. Gürkan, ilçe teşkilatlarının çalışmaları ve gündeminin değerlendirildiği toplantıda, her kademeden teşkilat mensupları ve belediye başkanları ile şehrin her noktasında halkın taleplerini, ilçe ve mahallelerin ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm yolları ürettiklerini belirtti.

Bursa'nın farklı ve zengin potansiyelleri ile Türkiye'nin en nitelikli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Davut Gürkan, “AK davamızın her kademeden sevdalısı ile Bursamızın her noktasında halkımızla buluşarak, halkımızın talepleri, önerileri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm çabamız AK hizmetlerin verildiği her dönemde olduğu gibi Bursamıza yakışır hizmetlerin verilebilmesi içindir” dedi.

Davut Gürkan, Bursa'nın geleceği için hedeflerine giden yolda ilçe teşkilatlarının önemli bir rol oynadığını vurgulayarak şöyle konuştu;

“Tüm ilçelerimizde halkımızın talepleri, önerileri ve yapılması gerekenlerin çözümü konusunda ilçe teşkilatlarımız adeta bir köprü vazifesi görüyor. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarla koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla taleplere ve çözüm bekleyen sorunlara çözümler sunuyoruz. Merkezi hükümetimizce yürütülebilecek çalışmaların takipçisi olarak her koldan Bursamıza yakışır hizmetler vermeye çalışıyoruz.”