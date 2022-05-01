Başkan Dündar, esnaf ve vatandaşlara iftariyelik dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi bu Ramazan ayının son iki gününde de bayram alışverişine çıkan vatandaşların ve çarşı esnafının oruçlarını açabilmeleri için iftariyelik dağıttı. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte vatandaşlara ve esnafa, içerisinde soğuk sandviç, meyve suyu, su ve hurma olan kumanyaları dağıtan Başkan Dündar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tüm İslam aleminin birlik ve barış içerisinde Ramazan Bayramı geçirmesini temenni eden Başkan Dündar, “Ramazan ayı boyunca her gün 5 farklı noktada 2500 vatandaşımıza sıcak iftarlık dağıttık. Ramazan ayının son iki gününde de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde kurduğumuz stantlarda bayram alışverişine çıkan vatandaşlarımıza ve esnafımıza oruçlarını açabilmeleri için iftarlık dağıtıyoruz. Çarşı bölgesinde vatandaşlarımızın yoğun bir alış veriş trafiği var. Bu alış veriş trafiğinde vatandaşlarımız ve esnaf oturup bir yerlerde yemek yeme imkanı bulamıyor. Bizler de oruçlarını açabilmeleri adına kumanya dağıtıyoruz. Huzur ve bereket içerisinde güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Rabbim Ramazan Bayramı'nı da birlik ve barış içerisinde geçirmeyi nasip eder inşallah. Tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum ve hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.