Başkan Dündar, öğrencileri yalnız bırakmadı

Tüm yurtta ilk ve orta dereceli okullarda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 13 Eylül Pazartesi günü başlarken, Osmangazi ilçesindeki 254 okulda da 167 bin öğrenci ders başı yaptı. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle eğitime ciddi katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da İlköğretim Haftası boyunca öğrenci ve öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Hafta başından itibaren her gün farklı bir okulu ziyaret eden Başkan Dündar, geleceğin yarınları öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere başarılar diledi. Ziyaret ettiği okullarda sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet eden Dündar, hayata dair tecrübelerini paylaşırken nasihatlerde de bulundu.

Başarıya ulaşmak için planlı çalışmanın öneminden bahseden Başkan Dündar, “Türkiye olarak en büyük zenginliğimiz gençlerimiz. Gençlerimizin başarısıyla ülkemizin geleceğini parlak görüyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. Kendiniz için çalışırken, aynı zamanda bu vatan ve millet için de çalıştığınızı aklınızdan çıkarmayın. Teknolojiyi iyi takip edin ve yerinde kullanın. Teknolojik cihazların sizi teslim almasına izin vermeyin. Çok okuyup, araştırma yapın. Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Bizler, her zaman size destek vermeye hazırız. Allah hepinize zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilere kırtasiye seti, öğretmenlere ise kalem hediye etti.