Başkan Dündar: “Panorama 1326 Bursa, şehir turizmine ciddi ivme kazandırdı”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle büyük bir zenginliğe sahip olan Bursa'nın, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için şehir dinamiklerinin bir araya gelerek ortak akıl oluşturması gerektiğini söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Bursa Turizm Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını, kadim şehir Bursa'nın da buna ayak uydurabilmesi için yeni bir yol haritası belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında turizm sektörü temsilcilerine bilgiler veren Başkan Dündar, “Bursa'ya kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sektörü büyük bir ivme kazandırdı. Yurt dışından da ciddi şekilde ziyaretçi ağırlıyoruz. Şehrimizin önemli turizm noktalarından biri olarak, gezilerde başlangıç noktası haline geldi. Müzeden çıktığınızda Tarihi Çarşı, Hanlar Bölgesi ve Ulucami istikametine ya da Emir Sultan, Yeşil Türbe tarafına yürüyerek gidilebiliyor. Bunun yanında Hisar bölgesinde yaptığımız çalışmalar, şehir turizmine büyük katkı sağladı. Restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla Sümbüllü Bahçe Konağı, Surüstü Konağı, Oruçbey Caddesi'nde tarihi dokuyu ortaya çıkardık. Arkeopark kazı alanındaki çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Yakın bir zamanda uygulama projesi ile birlikte Hisariçi, Bursa'ya gelenler için çok farklı bir güzergâh olacak. Bursa'nın Bitinya döneminden itibaren tarihi süreçlerini ortaya çıkarıyoruz.” dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde Üftade Tekkesi çevresindeki düzenleme çalışmalarının da devam ettiği bilgisini veren Başkan Mustafa Dündar, “Çalışmalar tamamlandığında Üftade Türbesi ve camiinin çevresi daha nezih bir hale gelecek” diye konuştu.

“Sektör proje sunsun, biz uygulayalım”

Bursa'ya gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre projeler üretilmesinin öneminden bahseden Başkan Dündar, “Şehir içinde gezi merakı son dönemde arttı. Özellikle inanç turizmi açısından Bursa'ya çok ziyaretçi geliyor. Ziyarete gelen grupları sektörün yönetmesi çok önemli. Gezen turistlere bir şeyler sunabilmemiz lazım. Gezecekleri noktalar, yeme içme, konaklama, yürüyüş güzergahları gibi konularda ortak bir yol haritası ve standart ortaya koyulması gerekiyor. Bu konuda alınacak ortak karara göre, yerel yönetimlere, kamuya ve özel sektöre ne görev düşüyor, bunların belirlenmesi lazım. Termal turizmde de Bursa olarak diğer illere göre çok geride kaldık. Bu konuda da yeni çalışmalar yapılmalı. Dolayısıyla sektör plan ve proje ortaya sunsun, bizler de uygulayalım. Bursa'mız her açıdan zengin bir şehir. Elbirliğiyle, ortak akılla tarih, turizm ve doğal güzellikleriyle dolu Bursa'mızın zenginliklerini ortaya çıkarırsak, turizm pastasından daha fazla pay alırız” ifadelerini kullandı.