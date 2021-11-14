Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında bulundu

Başkan Dündar; “Oy kullanma hakkı bulunan vatandaşlarımızın, oylarını kullanarak tercihlerini sandığa yansıtmaları büyük önem arz ediyor. Bursa'da yaşayan tüm soydaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 14 Kasım Pazar günü yapılacak Bulgaristan seçimleri öncesinde, Bursa'da oy kullanacak soydaşlar için kurulan sandık merkezlerini ziyaret etti. Millet Mahallesindeki Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesine giderek, sandık görevlilerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Mustafa Dündar, Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip soydaşlardan mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını istedi. Seçimlerde, her şeyden önemlisinin de, demokratik katılımın sağlanması olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “14 Kasım 2021 Pazar günü Bulgaristan'da hem parlamento, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Bursa'da da oy kullanma hakkına sahip vatandaşlarımız için sandıklar kuruluyor. Bizler de, Bursa'daki soydaşlarımızın oy kullanacağı sandıkları ziyaret ettik. Kurulan sandıklarda tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış. Her hangi bir sıkıntı yok. Ben, bu vesileyle, tüm soydaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa'da, Bulgaristan seçimleri için kurulmuş 35 sandık bulunduğunu söyleyen Millet Mahallesi Yunusemre Mahalle Muhtarı Sevinç Mutlu da, “Sandıklarda herhangi bir seçmen limiti bulunmuyor. Vatandaşlarımız, herhangi bir sandığa gidip oylarını kullanabilirler. Vatandaşlarımızdan ricam, sandıklara gidip oylarını kullanmaları” dedi.