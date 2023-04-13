Başkan Dündar'a çocuklardan yoğun ilgi

Ramazan ayında her gün farklı bir mahalleye ziyaret gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tuna Mahallesi'nde özellikle çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Ramazan Ayı boyunca her akşam farklı mahallede vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Dündar, teravih namazı için gittiği Tuna Mahallesi'nde büyük ilgiyle karşılandı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Vardar Camii'nde kıldığı teravih namazı sonrası mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Dündar'a özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Mahalleli çocuklar başkanın kendilerine hediye ettiği yeşil beyaz formaları imzalatmak için adeta birbiriyle yarıştı. Çocukların ilgisine aynı şekilde karşılık veren Başkan Dündar, etrafını saran çocukların formalarını imzaladı. Dündar, mahalleden sevgi gösterileri eşliğinde ayrıldı.