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Başkan Dündar'dan Başhekim Ali'ye hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğine tayin olan Prof.

Dr. Rıdvan Ali'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Dündar, bir süre önce başhekimliğe getirilen Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Ali'yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Osmangazi Belediyesi olarak Uludağ Üniversitesi ile bugüne kadar birçok ortak projeye imza attıklarını belirten Dündar, “Her şeyden önce sağlık bizler için oldukça önemlidir. Tıp Fakültemiz hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamayacak bir kurumumuzdur. Bu anlamda üniversitedeki akademisyenlerimizin bilgi ve birikimlerinden faydalanarak hemşehrilerimiz için en faydalı hizmetleri üretmeliyiz. Birlikte ortak hareket ettiğimiz zaman en doğru sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Bütün doktor arkadaşlara ve sağlık personeline çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Ali, Başkan Dündar'a başarılarının devamını diledi.

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