Başkan Dündar'dan huzur şehri Bursa'ya davet

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kuveyt'te düzenlenen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir huzur ve güven şehri olduğunu belirterek, “Bursa'da ana kucağı şefkati vardır. Balkanlar'dan Kafkaslar ve Orta Doğu'ya kadar nerede zorda kalan bir topluluk varsa Bursa'da nefes alır.” dedi.

Türk iş insanları, sağlık sektörü temsilcileri, turizmciler, yerel yöneticiler ve sanatçılar “Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri” adı altında gerçekleştirilen etkinlik için Kuveyt'te bir araya geldi. Bursa-Kuveyt Kardeşlik Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa'nın başta turizm olmak üzere birçok alandaki işbirliği ve yatırım imkanları Kuveytli iş insanları, yatırımcılar ve ülke yöneticileri ile masaya yatırıldı.

Sağlık, ekonomi ve ticaret zirvesi başlığı ile gerçekleştirilen ve Bursa'nın tanıtımının ön plana çıktığı etkinlikte Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Bursa'nın tüm dünyadan özellikle Körfez ülkelerinden turist alan bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Üreten şehir Bursa'ya davet

Bursa'nın potansiyelinin yabancı yatırımcıların da dikkatini çektiğini anlatan Başkan Dündar, “Bursa'da yaşayan Bursa'da evi ve yatırımı olan Kuveytli dostlarımızı burada görünce mutlu olduk. Burada kurulan köprü oluşan bu kardeşlik hukukunun devamına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bursa'nın tarih, turizm, ticaret ve üretim şehri olduğuna vurgu yapan Dündar, “Bursamız, yüksek teknoloji ile üretim yaparak dünyaya en çok ihracat yapan Türkiye'nin ikinci şehridir. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TOGG yeni nesil yerli araç fabrikamız ile dünyaya Bursa'dan selam verdik. Tüm bu özelliklerin yanında Bursa, bir huzur ve güven şehridir. Bursa'da ana kucağı şefkati vardır. Balkanlar'dan Kafkaslara Orta Doğu'ya kadar nerede zorda kalan bir topluluk varsa Bursa'da nefes alır. Bursa'ya gelen kişi huzur bulur. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak şehrin tarihi dokusunu korurken, modern şehri inşa ediyoruz, bu şehrin huzurunun devamını tesis etmek için çalışıyoruz. Herkesi bu huzurlu şehre davet ediyorum” diye konuştu.

Karşılıklı yatırım görüşmeleri

Kuveyt'teki etkinlikte sektörlerin ayrı ayrı kendilerini tanıttığını ve karşılıklı yatırım görüşmeleri yapıldığını anlatan Başkan Dündar, “Sunumlarla birlikte karşılıklı yatırım görüşmelerinin olumlu geçtiğini gördük. Bursa ile Kuveyt arasındaki bu güzel ilişkilerin bundan sonra da sürmesini ticaret, ekonomi ve turizmin gelişmesini hedefliyoruz. Bursa'mıza, körfez ülkelerinden daha fazla yatırımcıların gelmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Kuveyt'te 2 gün boyunca süren Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri çerçevesinde sağlık turizmi, kültür, sanat ve turizm, Türkiye yatırım fırsatları, mobilya, ev dekorasyonu, yeni Türkiye ekonomi modeli, ulaşım ve yeni keşifler ile Kuveyt-Bursa ihracatı ve bankacılık başlıkları altında 8 oturum gerçekleştirildi.