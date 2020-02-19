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Başkan Dündar'dan Kaymakam Oral'a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral’ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a ziyaret sırasında Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin de eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Dündar, Kaymakam Oral'a belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalar hakkında Oral'a bilgiler veren Dündar, inşaat çalışmaları tamamlandığında Bursa'nın çehresinin değişeceğini ifade etti. Dündar, misafirperverliğinden dolayı Oral'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Oral da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dündar'a teşekkür etti.

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