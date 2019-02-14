Başkan Dündar'dan MHP'ye ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı'yı ziyaret etti.

31 Mart'ta yeniden aday gösterilen Başkan Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte MHP Bursa İl Başkanlığı'na nezâket ziyaretinde bulundu. Başkan Dündar'a üçüncü dönemi için hayırlı olsun temennisinde bulunan MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, mahallî seçimlerde cumhur ittifakı olarak güzel bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi. Kalkancı, “31 Mart seçimlerinin bir bekâ meselesi olduğuna inandık ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin bize gösterdiği işaret doğrultusunda Bursa'da hep birlikte çalışacağız. Seçimlerin Bursa'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da cumhur ittifakı olarak kardeşlik içinde bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği ilkelerle bu süreci MHP ile birlikte cumhur ittifakı doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Osmangazi ve Bursa'da inşallah bu seçimi zaferle sonuçlandıracağız” diye konuştu.