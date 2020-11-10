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Başkan Dündar'dan pandemi kahramanlarına teşekkür

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür belgesi verdi.

Dünyanın çok büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Başkan Dündar, el birliğiyle sağlıklı günlere geri dönüleceğini söyledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü 13 Mart'tan itibaren seferberlik ilan eden personelleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 8 aylık süreçte yaşanan ilginç olayları dinleyen Başkan Dündar, halk sağlığı için yoğun mesai harcayan belediye emekçilerini ödüllendirdi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.


Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının ardından en büyük risk alan hizmet grubunun belediye personelleri olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, “Tüm birimlerimiz pandemi kuralları çerçevesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Personellerimiz, vatandaşlarımızın sağlığı için sahaya çıktı. Çünkü, sağlıklı bir Osmangazi için bireysel olarak işlerin tedbirli olması oldukça önemli. Bizler, gerek denetimler gerekse temizlik ve sosyal yardımlar konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ekiplerimizi kutluyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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