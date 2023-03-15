Başkan Dündar'dan Rektör Çağlar'a ziyaret

Dr. Naci Çağlar'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Naci Çağlar'ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Rektör Çağlar'a başarılar dileyen Başkan Dündar, Türkiye'nin en önemli yükseköğrenim kurumlarından biri olan Bursa Teknik Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlamak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da, Başkan Dündar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.