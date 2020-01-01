Başkan Dündar'dan yılbaşı ziyaretleri

Bunun yanı sıra Dündar, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek, altın hediye etti.

Yoğun çalışma temposuna rağmen bulduğu her fırsatta halkın arasına karışarak vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu geleneğini yılbaşı gecesinde de sürdürdü. Başkan Dündar, yeni yılın ilk dakikalarında Özel Hayat Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve tedavi gören hastaların yeni yılını kutladı. Hastanedeki yenidoğan bölümünü gezen Dündar, 2019 yılının son saatlerinde dünyaya gelen Ertan ve Mukadder Özdesen çiftinin ilk çocukları olan Gülce bebeğe altın hediye ederek sağlıklı ömürler diledi. Ayrıca Başkan Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve hastalara karanfil dağıttı.

Yeni yılda esnafı da unutmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çekirge Taksi Durağı çalışanlarıyla sohbet ederek sorunları dinledi. Daha sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personelle bir araya gelen Başkan Dündar, temizlik işçilerine tatlı ikram etti. Son olarak Çekirge Polis Merkezi'nde güvenlik güçleriyle buluşan Dündar, zorlu görevlerinde ekibe başarılar diledi.

Yeni yılın tüm dünyaya barış, sevgi, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Dündar, “Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için 2019 yılında yaptığımız çalışmaların üzerine yenilerini ekleyeceğiz. 2020 yılında Osmangazi ve Bursa'yı daha ileriye taşıyacağız. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ da, yılbaşı münasebetiyle yoğunluk yaşanıyor. Burada kar ve bereket var. Bu bereketin tüm yıla yansımasını diliyorum. Bizler, belediye olarak bölgede üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Bütün hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum” dedi.