Başkan Edebali gönüllere misafir oluyor

Mutlu Yıldırım'ı mutlu insanların oluşturabileceği anlayışıyla ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, görüş ve taleplerini dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, gönül belediyeciliği anlayışıyla 643 haneyi ziyaret ederek vatandaşların konuğu oldu. Saha Araştırma Ekibi ise iki yılda 70 bin 367 haneye giderek vatandaşlara ulaştı. Sıcak ve samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerde, sorun ve taleplerini dinledikleri Yıldırımlıların tavsiyeleri doğrultusunda hizmetlerine yön verdiklerini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Gerek fiziki, gerek ise sosyal ve kültürel açıdan Yıldırım'ı yeniden ayağa kaldırırken, ortak akıl anlayış politikası gereği görüşülmedik tek bir kişi bırakmayacağız” dedi.

Vatandaşların yönetimde söz sahibi olması için Yıldırım ile ilgili atılacak her adımda ortak aklı esas aldıklarını anımsatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sorunlara çözüm üretmek yeterli değil. Bunu sağlarken aynı zamanda hemşehrilerimizin yönetim mekanizmamızın içerisinde aktif olarak yer almalarını çok önemsiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği toplumun tüm kesimleriyle yakın temas halindeyiz. Yıldırım'ı Yıldırımlılara birlikte aydınlık bir geleceğe taşıyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, görüşülmedik tek bir kişi bırakmadan, ilçemiz ve hemşehrilerimiz için en iyi hizmeti gerçekleştirmek adına çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz insanlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir Yıldırım oluşturmak” diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri ziyaretler ile birlik ve beraberliği pekiştirerek, ihtiyaç olan mahalle kültürünü de ayakta tuttuklarını dile getiren Başkan Edebali, “Toplumu ayakta tutan en önemli unsurlar aile bağları, komşuluk ilişkileri ve dayanışma ruhudur. Bizimde yüksek dayanışma ve paylaşma duygusuna sahip bir kültürümüz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, aile toplumunun güçlü olmadığı bir ülkenin geleceği kadın için de, erkek için de karanlıktır. Bizde köklü medeniyetimizden aldığımız güçle bu hasletlerimizi yaşatmak adına sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelerek aile yapısının muhafaza edilmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.