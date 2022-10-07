Başkan Erdem: "Ertuğrul'daki okul alanında engellerle karşılaştık"

“Başkan Burada” projesi doğrultusunda bu hafta Ertuğrul Mahallesi'ne giden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgenin önemli ihtiyacı olan okul sorununu çözüme kavuşturmak istediklerini, ancak bu konuda engellerle karşılaştıklarını ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Başkan Burada' karavanıyla bu hafta Ertuğrul Mahallesi'ni ziyaret ederek, bölge sakinlerinin yaşadığı sorunları yerinde dinledi. İlgili birim müdürleriyle birlikte mahalleye giden Başkan Erdem, Ertuğrul Mahalle Muhtarı Gülten Üstünkaya ve bölge sakinleriyle özel olarak görüştü. Talep, öneri ve şikayetleri ilgiyle dinleyen Başkan Erdem, sorunlara bir an önce çözüm bulmak için talimat verdi.

Muhtarlık binası ve sağlık ocağının mevcut yerinden farklı bir noktaya taşınması talebini Başkan Erdem'e ileten Ertuğrul Mahalle Muhtarı Gülten Üstünkaya, pazar yerinin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Muhtar ve mahalle sakinlerinin büyük bir bölümü, bölgenin en önemli ihtiyacının eğitim alanı olduğunun altını çizdi.

Ertuğrul Mahallesi'ne okul kazandırmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Erdem, bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi. Okul yapmak için bir hayırseverin gönüllü olduğunu ifade eden Başkan Erdem, hazineye ait arazilerde eğitim alanının belli olduğunu, ancak sulhnamede sorun yaşandığını belirtti. Bu konu hakkında ilgili makamlarla çok kez görüşmelerine rağmen sorunun çözüme kavuşmadığını vurgulayan Başkan Erdem, “Mahallelere, eğitim ve sağlık alanı kazandırmak gibi bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen biz bu güne kadar elimizi taşın altına koyarak birçok mahallemize bu alanları kazandırdık. Ertuğrul Mahallesi'nin ihtiyacı olan okul için de bir hayırseverimiz var. Bölgede yapılaşma tamamlanmış, kamu alanları belli. Hazine arazisinde okul alanı belli olmasına rağmen bu konuda sulhname sorunu yaşanıyor. İlgili makamlarla defalarca konuşmamıza rağmen maalesef bu konu çözüme kavuşmadı. Burada halk mağdur oluyor. Nilüfer Belediyesi olarak biz elimizi taşın altına koyduk ancak engellerle karşılaşıyoruz” diyerek, ilgili makamların da üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu.

Ertuğrul Mahallesi'nde yeni pazar yeri yapımı için yer temini ve projelendirme çalışmalarında sona geldiklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, bölgede yapılacak meydan düzenlemesi sonucu muhtarlık ve sağlık ocağının da farklı bir noktaya taşınacağını söyledi.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunarak Mevlit Kandili'ni kutlayan Başkan Erdem, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.