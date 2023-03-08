Başkan Erdem kaçak yapıyla mücadele için muhtarlardan destek istedi

Nilüfer'in muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muhtarlardan mahallelerin sorunlarını dinledi. Kaçak yapıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, yürütmeyi durdurma kararlarının kaçak yapıyla mücadeleyi sekteye uğrattığının altını çizdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muhtarlarla düzenli olarak yaptığı buluşmalardan birini daha geniş katılımla gerçekleştirdi. Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile müdürler de yer aldı. Muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dile getirdiği toplantıda kaçak yapılaşma da gündeme geldi. Alınan yürütmeyi durdurma kararlarının, kaçak yapıyla mücadeleyi sekteye uğrattığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gökçeköy Mahallesi'nde tarım arazisine yapılan fabrika inşaatını iki kez yıkmak istediklerini ancak ikisinde de yürütmeyi durdurma kararı alındığı için yıkım işlemlerinin durdurulduğunu söyledi. Başkan Erdem, “Kaçak yapıyla mücadelede ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Dağyenice, Alaaddinbey, Çaylı, Gökçeköy, İrfaniye bölgelerinde başlayan kaçak yapılaşmalar var. Gördüğünüz her şeyi bize iletin. Biz gidip hemen müdahalede bulunmaya çalışıyoruz ancak yasal işlemlerin yerine getirilmesi zaman alıyor. Depremden sonra yeni yasal düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum. Kaçak yapıya anında müdahale için belki yerel yönetimlere yetki verirler. Bunun için biz de uğraş veriyoruz. İlk müdahalede iş makineleriyle önlem alabilsek, inşaatın ilerlemesini engelleriz. Şu an ceza kesip yasal süreyi tamamlayana kadar insanlar inşaatı bitiriyorlar. Çelik malzemelerden kısa sürede yapıp, üzerine panel kapatıp, içine de iki makine koyunca, yürütmeyi durdurma kararları alıyorlar. Türkiye'nin durumunu afet bölgelerinde gördük. Bunun birçoğu kaçak yapılaşmanın getirdiği sorunlardan da kaynaklanıyor. Özellikle tarım alanlarının tahrip edilmesine, geleceğimize tehdit olarak bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaylacık Mahallesi'nde imar planı çalışmalarının tamamlandığını da belirten Başkan Turgay Erdem, “Yakın zamanda mahalle sakinlerine yeni tapularını dağıtacağız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin, Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede yaptığı çalışmalar ile Bursa'ya gelen depremzedelere yönelik destekleri de muhtarlarla paylaştı. Nilüfer'de depreme hazırlık konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Erdem, “Depremin zamanını bilemeyiz ama her an olacakmış gibi hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi. Başkan Erdem, “Yaşanan deprem felaketinin ardından doğal olarak herkes yaşadığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığı kaygısını yaşamaya başladı. Biz de bu kaygılara cevap verecek adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer'in 28 mahallesinde yer alan afet konteynerlerinin sayısını artıracaklarını da belirten Başkan Erdem, mevcut olanların da daha nitelikli hale getirileceğini ve deprem sonrası ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin stoklanacağı lojistik depoları oluşturacaklarını söyledi.

Nilüfer'de 97 adet toplanma alanı olduğunu ifade eden Başkan Erdem, deprem parkları tasarlamak üzere çalışmalar yaptıklarını da dile getirdi.

Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından halkı afet öncesi ve sonrası yapılacaklar hakkında bilgilendirmek üzere verilen eğitim çalışmalarını artırdıklarını belirten Başkan Erdem, her mahallenin zemin durumu, çadır alanları, toplanma alanları, afet konteyner yerleri hakkında vatandaşların bilgilendirileceği “Mahallemizde Depremi Konuşuyoruz” toplantıları organize ederek, bu toplantılarda Nilüferliler'in mahalle haritaları üzerinde gereken bilgileri vereceklerini, binalarının sağlamlığını kontrol ettirmek isteyen vatandaşların ve güçlendirmeye ihtiyacı olan vatandaşların ne yapması gerektiğini de anlatacaklarını söyledi.

Depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, dayanışma ağlarını geliştirerek deprem bölgelerine katkı sağladıklarını belirterek, “Mahallelerdeki dayanışma ilişkisini, organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlayabilirsek, Nilüfer adına büyük iş yapmış oluruz. Bundan sonraki süreçte bizim üstlendiğimiz görev bu olacak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı İhsaniye Mahalle Muhtarı Selami Cengiz de Nilüfer'deki iki muhtar derneğinin tek çatı altında toplanmasının olumlu sonuçlarını anlatarak, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.