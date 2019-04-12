Başkan Erdem KalDer Sempozyumu'na katıldı

Kalite ve Başarı Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ile BUSİAD iş birliği ve Nilüfer Belediyesi'nin de desteğiyle bu yıl “Gelecek Elimizde” temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay ve KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayraktar'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Bayraktar ve Elbay, Nilüfer'de hayata geçirilen KalDer Evi ve Kalite Parkı'na verdiği büyük katkılardan dolayı Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ana oturumuna yapımcı ve senarist Birol Güven ile Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yüksek konuk oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan ile Nilüfer Belediyesi'nin ilgili çalışanları da, sempozyumu ilgiyle takip etti. İlk oturumun sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay ve KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayraktar'la birlikte Birol Güven ve Eray Yüksek'e hediye verdi.

Sempozyumun konusunun ilgi çekici olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sempozyumda, geleceğimizin nasıl şekilleneceğiyle ilgili iki gün boyunca oturumlar yapılacak. İlgi çekici ve güzel bir sempozyum. Katkı gösteren herkese teşekkür ediyorum. Biz, Nilüfer Belediyesi olarak zaten bu sürecin içindeyiz. Yıllardır EFQM ve Mükemmellik Modeli üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sempozyumdaki değerlendirmeleri, kendi kurumumuzda da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sempozyuma desteğimiz her yıl olduğu gibi bu sene de devam ediyor” dedi.