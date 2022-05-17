Başkan Erdem kalite temsilcileriyle buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Temsilcileri, yeni denetim dönemi öncesinde yönetim sisteminin daha etkili yürütülmesi amacıyla eğitim aldı. Eğitimin sonunda Başkan Turgay Erdem, 5 yıl ve daha uzun süre gönüllü olarak görev alan personele de teşekkür belgesi verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin hizmet kalitesini artıran, Türkiye'de örnek bir belediye yapan yönetim sistemlerinden biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin birim temsilcileri, yeni denetim dönemi öncesinde gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, kalite yönetim sisteminin kurum içinde yayılımını ve daha etkili yürütülmesini sağlamak amacıyla birçok uygulama yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, eğitimin ardından birim temsilcileri ile bir araya geldi. Mevcut çalışmalarının yanında gönüllü olarak birim temsilcisi olan personele teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, hizmet kalitesini her geçen yıl daha da artırma hedefinde olduklarını söyledi. Çalışmalarından dolayı birim kalite temsilcilerine teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 5 yıl ve daha uzun süredir gönüllü olarak birim kalite temsilcisi görevini üstlenen belediye personeline de belge verdi.