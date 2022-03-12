Başkan Erdem karla mücadeleyi yerinde denetledi

Kar yağışı Bursa'da etkisini hafta sonunda daha da artırırken Nilüfer Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri vardiya halinde 24 saat aralıksız yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ekipleri sahada ziyaret ederek çalışmaları yerinden takip etti. Zor şartlarda 24 saat aralıksız çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Erdem, vatandaşın zor durumda kalmaması için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Başkan Erdem ekiplerin, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde kapanan yollarda iş makinaları ile kar küreme yapıp ardından da tuzlama yaparak yolları açtıklarını belirtti.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda da aralıksız karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kar nedeniyle yiyecek bulmakta daha da zorlanan sokaklarda yaşayan can dostlar için seferber oldu. Ekipler özellikle, Nilüfer'in Unçukuru, Maksempınar, Güngören gibi kırsal mahallelerinde can dostlara mama bırakmaya devam ediyor.