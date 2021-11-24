Başkan Erdem öğretmenleri bu yıl da unutmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri bu yıl da yalnız bırakmadı. Her yıl okulları ziyaret ederek öğretmenlere o yılın yazarının bir kitabını hediye eden Başkan Erdem, bu yıl da eğitimcilere kitap ve çiçek takdim etti.

Başkan Erdem, Başkan Yardımcısı Sibel Özer ile ilk Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmen kadrosuyla bir araya gelen Başkan Erdem, “Siz öğretmenler bizler için çok önemlisiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Sizler için ne yapsak azdır. Emekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı gününüzde yanınızda olmaktan mutluluk duydum” dedi.

Öğretmenlerin sorularını da cevaplayan Turgay Erdem, bütün beklentilere cevap vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Turgay Erdem daha sonra Abdurrahman Vardar İlkokulu ile Hüseyin Özdilek Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu.