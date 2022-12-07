Başkan Erdem: “Şehrin huzur ve güvenliği için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başlayan Ümit Şahin'i makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Turgay Erdem, kentin huzur ve güvenliği için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde kasım ayında yapılan görev değişikliklerinin ardından Eğitim Şube Müdürlüğü görevinden Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Ümit Şahin, görevine başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Ümit Şahin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Osman Ayradilli, Zafer Yıldız, Mehmet Temirtaş, Remzi Çınar ve Engin Yener de hazır bulundu. Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Turgay Erdem, kentin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Son zamanlarda Nilüfer'deki park ve açık alanlarda bulunan çöp kutusu ve konteyneri gibi malzemelerin neredeyse her gün çalındığına dikkat çeken Başkan Erdem, “Çekçekçi” diye tabir edilen geri dönüşüm atığı toplayan kişilere yönelik vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını da söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Görükle'de yeni inşa edilen karakol merkezinde çalışmaların tamamlandığını, yakın zamanda teslimini gerçekleştireceklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin de, kentin huzuru ve güvenliği için yoğun mesai harcadıklarını, Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Ümit Şahin, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği destekler için de Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti.