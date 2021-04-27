Başkan Erdem'den dayanışmaya çağrı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yardımseverlerin desteğiyle herkesin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayan “Dayanışma Nilüfer'de” hareketine destek çağrısında bulundu.

Türkiye'de varolan ekonomik krizin üzerine pandemi süreci eklenince, işyerlerini kapatmak durumunda kalan ya da gelir kaybına uğrayan pek çok insan için ekonomik krizin etkileri de dayanılmaz boyutlara ulaştı. Yoksullaşmanın izleri hayatın her alanında gözlenirken, sosyal destek çalışmalarıyla vatandaşları için bu ağır tabloyu hafifletmeye çabalayan Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında bir yardımlaşma-dayanışma kampanyası başlattı. İnternet üzerinden katılım sağlanan ve alan elin, veren eli görmediği bu kampanyanın ramazan sonrasında da devam edeceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu zor günlerde tüm Nilüferliler'e dayanışma çağrısında bulundu.

‘Gıda Yılı' ilan edilen 2021 yılı ramazan ayında dağıtılacak erzak paketlerini de iyi tarım uygulamalarıyla elde edilen ürünlerden oluşturduklarını belirten Başkan Erdem, NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi işbirliğiyle başlatılan ‘Dayanışma Nilüfer'de' hareketine destek vermek isteyen herkesin, www.dayanismaniluferde.com internet sitesi üzerinden kampanyaya katılabildiğini söyledi.

Ramazan ayının başından buyana hazırlanan erzak kolilerinin binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldığını kaydeden Başkan Erdem, “Bu yıl herkes için sağlıklı, ulaşılabilir gıda konusundaki çabalarımızın bir ifadesi olarak tamamen sağlıklı gıdalardan oluşan erzak paketleri oluşturduk. Yerel çiftçilerin, kadın derneklerinin ve çiftçi kooperatiflerinin iyi tarım ürünlerinden oluşan bu erzak paketlerini, ikamet ettikleri mahallenin muhtarlığına başvuran ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşların evlerine ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı oldukça arttı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'müz bu alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Daha çok insanın hayatına dokunabilmek için bu yıl NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi' ile birlikte ‘Dayanışma Nilüfer'de' hareketini başlattık. Böylece belediyemizin yardımlaşma çabasına vatandaşlarımız da destek vermeye başladı. Bu sıkıntılı süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermek isteyen herkesi bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız internet sitesi aracılığıyla yardımda bulunabilirler” dedi.

Dayanışmada yer alan vatandaşların aynı zamanda yereldeki çiftçilere, kadın derneklerine ve kooperatiflere de destek vermiş olacaklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bu kampanya ramazan ile sınırlı değil, sonrasında da devam edecek. Nilüfer, dayanışma duygusunun çok güçlü olduğu bir kent. Ben biliyorum ki Nilüfer halkı duyarlıdır. Zor zamanlarda birbirimize destek olacağız. Yoksullaşma büyüyorsa biz de dayanışmayı büyüteceğiz. Durumu uygun olan herkes internet üzerinden istediği sayıda koli satın alarak bu kampanyaya destek verebilir. Herkesi duyarlı davranmaya çağırıyorum” diye konuştu.