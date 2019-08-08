Başkan Erdem'den iddialara cevap

Hasanağa Mahallesi'nde kaçak yapı yaptığı iddialarına cevap veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, söz konusu yapının kendisine ait olmadığını belirtti. İlgili bakanlıktan bilgi istediklerini ve gerekirse binanın yıkılacağını söyleyen Başkan Erdem, “Bütün başkanlara sesleniyorum, gelin Bursa'da 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan bütün kaçak yapıları yıkalım” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bir süredir gündeme getirilen kaçak yapı iddialarına düzenlediği basın toplantısında cevap verdi. Halk Evi'nde düzenlenen toplantıda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Nilüfer BelediyeMeclisi Üyeleri Osman Ayradilli ile Remzi Çınar, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Osmangazi Belediye Meclisi Üyesi Ercan Korkmaz, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Şahin Sevinç de eşlik etti.

Başkan Turgay Erdem, yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve yazılı basında yer alan ve son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bile gündemine gelen iddialarla kamuoyunun bir süredir meşgul edildiğine dikkat çekti. Erdem, önceki gün olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çalışma yönetmeliğine ve teamüllere aykırı olmasına rağmen, konunun Adalet ve Kalkınma Partisi Parti Grup Sözcüsü tarafından gündeme taşındığını ifade ederek, “Açıkçası bu çabanın Başkan Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos gafını gündemden düşürmek ihtiyacından doğduğunu düşünüyorum. Sonuç itibarıyla konuya açıklık getirme ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk” dedi.

Söz konusu yapının kendisine ait olmadığını vurgulayan Başkan Erdem şu ifadeleri kullandı “Mülk sahibi kişi arkadaşımın kardeşidir. Benim başkanlık sürecimden önce inşaatı başlayan bu yapı için, belediyemizin ya da kişisel olarak benim işi kolaylaştırma yönünde hiçbir tavrımız olmamıştır. İddialara konu olan bu yapı İmar Barışı Kanunu kapsamında 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alarak yasanın verdiği haktan faydalanan bir yapıdır. 3 Mayıs 2018 tarihli İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. madde kapsamında, bu yapının 28 Ağustos 2018 tarihinde yapı kayıt belgesini aldığı görülmüştür. Bursa'da bu durumda olan binlerce yapı bulunmaktadır ve bu konu belediyenin değil, imar barışıyla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konusudur” diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin söz konusu yapıda kontrol yaparak tespitte bulunduğunu ve çağrı gerçekleştirdiğini, ancak daha sonra yapı kayıt belgesi ibraz edilince yasal işlem uygulanmadığını sözlerine ekledi.

"Gerekirse yıkılır"

Belediye olarak söz konusu taşınmazın yapımıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak, ellerinde bulunan uydu görüntüsü vb. tespitlerin ve mevcut yerle ile ilgili görüşün kendilerine bildirilmesini istediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Oradan gelecek görüşe istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği yasal işlemler uygulanacak ve ondan sonra gerekirse yıkımı da yapılacaktır” dedi.

Mimarlar Odası'nda 3 dönem başkanlık yapmış ve hayatı kaçak yapılaşmayla mücadele etmekle geçmiş bir mimar olarak bu ithamlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Erdem, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çağrısını yineleyerek, “Bursa'da bu durumda binlerce yapı var. Gelin, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların hepsini yıkalım. Ben varım. “Meclis'te siz var mısınız?” dediğimde sesi çıkmayanların ise konuşmaya hakkı yoktur” dedi.

Başkan Turgay Erdem, özel hayatıyla ilgili de çirkin söylemlerin gündeme getirildiğine dikkat çekerek, “Bir çok ailede olduğu gibi benim ailemde de çatlaklar oluştu ve 2014 yılında evimden ayrıldım. 5 yıldır ayrı yaşıyoruz ve hukuki süreç devam ediyor. Bu konuda ilk ve son kez konuşuyorum, bir daha özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben aile birliğine, kutsallığına inanan biriyim. Ancak sanki çok eşli bir hayat yaşıyormuşum gibi bir algı oluşturuluyor. Özellikle kadın kamuoyunu bana karşı kışkırtma çabası var. Bütün bunlar itibarsızlaştırma çabaları. Bu sadece bana yönelik değil, 31 Mart'ta büyük başarı elde ederek belediye başkanı seçilen Türkiye genelindeki pek çok CHP'li başkanına yapılıyor” dedi.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, “CHP belediyeleri ısrarla itibarsızlaştırmaya, ötekileştirmeye, zora sokmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Eğer bir sorun çözülecekse hep birlikte muhalefet, iktidar ve meslek odaları oturalım, birlikte ülkenin kanayan yarası olan izinsiz binalarla ilgili bir çözüm üretelim. Ne yazık ki böyle bir sorunu birlikte çözme iradesi yerine para kazanmak için imar barışı deyip defalarca üst üste imkanlar, maddeler ilave ederek yenilediler. Elbette hukuka uygun olmayan hiçbir şey bize de uygun değildir" şeklinde konuştu.