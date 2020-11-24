Başkan Erdem'den öğretmenlere anlamlı armağan

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Doğanköy İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri unutmadı. Her yıl okulları ziyaret ederek öğretmenlere o yılın yazarının bir kitabını hediye eden Başkan Erdem, bu yıl da geleneği bozmadı.

Başkan Erdem, Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Remzi Çınar ile birlikte, bu yıl Doğanköy İlkokulu ve Ortaokulu'na giderek, okul bahçesinde okul müdürü Nilüfer İşyar ve bazı öğretmenlerle buluşarak bu özel günlerini kutladı.

Pandemi nedeniyle okulda işi olan çok az sayıda öğretmenin bulunduğu buluşmada Başkan Turgay Erdem, böylesine sıkıntılı dönemde eğitime bir gün bile ara vermeden, fedakârca eğitimi aksatmadan devam ettiren öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitim, evlerden online olarak devam ettiği için bu süreçte sembolik olarak bir okulu ziyaret ettiklerini belirten Başkan Erdem, “Değerli öğretmenlerimiz nezdinde bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Geleceğe emanet etmiş olduğumuz çocuklarımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize bir kitap hediye ediyoruz. Bu yıl da Nilüfer Belediyesi olarak Fakir Baykurt yılı ilan etmiştik. Bugün de öğretmenlerimize Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci eserini armağan ettik. Pandemi şartlarında eğitime bir günü bile ara verilmediyse, bu öğretmenlerimizin sayesinde. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Okul müdürü Nilüfer İşyar da bütün öğretmenler adına bu anlamlı hediye için teşekkür etti.

Başkan Erdem kısa süren ziyarette bütün öğretmenlere armağan olarak 2020 yılının yazarı seçilen Fakir Baykurt'un “Eşekli Kütüphaneci” isimli kitabını verdi. Nilüfer Belediyesi Öğretmenler Günü anısına Nilüfer'deki 10 bin 500 öğretmene Fakir Baykurt'un “Eşekli Kütüphaneci” kitabını armağan etti.