Başkan Erdem'den Tuğgeneral Saraç'a ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ı makamında ziyaret etti. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haydar Kaya da Turgay Erdem'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni görevine başladıktan sonra bir yandan kentin üst düzey yöneticilerini ziyaret ederek kenti yönetimine ilişkin görüş alışverişinde bulunurken, diğer yandan da kendisine yapılan “Hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul ediyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bu kapsamda Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ı makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Zafer Yıldız, Engin Yener ve Remzi Çınar'ın yer aldığı ziyarette, Başkan Turgay Erdem Bursa İl Jandarma Komutanlığı Anı Defterini de imzaladı.

Ziyaret için teşekkür eden Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, makamında kabulleri de sürdürdü. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haydar Kaya Başkan Erdem'i ziyaret ederek yeni görevinde “Hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.