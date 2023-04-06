Başkan Gücenmez “Eski binaların yıkım oranı yüzde 50'lerin üzerinde”

Beklenen depremlere dikkat çeken Gücenmez, eski binaların yıkım oranının yüzde 50'nin üzerinden olduğunu ifade etti.

YDKBD Yönetim Kurulu üyeleri ve şube başkanları, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan büyük depremler sonrasında ortaya çıkan bilgileri paylaştı.

Yapı denetim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan YDKBD Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, “Binaların denetimleri değil, esasında binaların yıkılma sebeplerinin konuşulması gerekiyor. Suçlu aramak yerine sistemdeki yanlışları ortaya çıkarmak gerekiyor. Deprem yönetmeliklerindeki ivmelerin yetersiz olduğunu, imar planlarında sorgulanması gerektiğini, zemine tüpleriyle ilgili ayrı bir denetim mekanizmasının oluşması gerektiği birçok kez dile getirdik” diye konuştu.

"Tutuklu yapı denetimciler de depremzede"

Meslektaşlarının şu anda tutuklu yargılandığını ifade eden Gücenmez, “Yani cezaları başladı. Hâlbuki ortada bir şey yok. Yani bunları ısrarla söylüyoruz. İnsanlar da depremzede, aileleri de depremzede. Lütfen tutuksuz yargılansınlar. İhmalleri varsa ki, bence yapı denetim ihmalinin çok çok az olduğunu ve bir çoğunun beraat edeceğini düşünüyorum. Buradan da bu incelemeleri yapan yetkililerimizden de rica ediyoruz. Lütfen konulara objektif müşahhas deliller ışığında yaklaşılsın” dedi.

"10 milyon kişi yaşanan depremden etkilendi"

Olayın sıcaklığından, üzüntümüzden, acımızdan bu konulara soğukkanlılıkla ve objektif değerlendiremediklerini ifade eden Gücenmez, “Bu kamuoyunda da böyle. Bel ki bir kısım hocalarımız da böyle baktı olaya. Şimdi bunu zaten dünya üzerinde bu verileri inceleyen çok yetkin kişilerin de çok çarpıcı açıklamaları var. ‘Sismik aletler olduğundan beri bu belki en büyük yaşanan deprem' diyorlar. İki tane art arda büyük depremin olması ve bir aya yakın sürede on dört bine yakın depremin olması hakikaten inanılmaz büyük bir afet olduğunu gösteriyor. 11-12 ili etkiledi. 10 milyon vatandaşımız etkilendi. Yani bu da aslında hem yurt dışında, hem yurt içinde de daha soğukkanlılıkla değerlendirilen hocalarımız bu afetin büyüklüğünü müşahhas verilerle ortaya koydular. Üniversite raporları ortaya koydu. AFAD verileri ortaya koydu. Bunu zaten açıp baktığımızda çok net olarak görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Eski binaların yıkılma oranı yüzde 50'lerin üzerinde"

Yeni binaların depreme karşı dayanıklılığı yüzde 100'e yakın bir oranda olduğunu ifade eden Gücenmez, “Eski binalarda ise yıkım oranı yüzde 50'lerin üzerinde. Bu bize çok açık bir şey anlatıyor aslında. Hızlı şekilde binaları yenilememiz gerekiyor. Burada şu tartışmaları da aslında kamuoyunun vatandaşlarımızın bırakması gerekiyor. Evim küçülecek. Evim şu tarafa bakacak. Şu katta olacak. Bakın çok ciddi bir deprem de tehlikesi. Artık bu deprem bize bunu da öğretmeli. Şu mesajı verelim. Evlerimizi hızlı şekilde mümkün olan tabii ki ekonomik ve sosyal tarafları var ama bir yön yol onun yöntemini bulalım. Bir araya gelelim. Evlerimiz belki küçülsün, belki biraz farklı yöne baksın, belki başka kata baksın. Ama yenilemiş ve depreme dayanıklı şekilde depremlere hazır şekilde bekleyelim diyelim” diye konuştu.

YDKB Bursa Şubesi Esra İnhanlı da, “Tarihte eşine az rastlanır bir depremde tek suçlu biz yapı denetimcilermişiz gibi lansa edilmek, binlerce meslektaşımızı töhmet altında bırakmaktan öte ifa ettiğimiz kamu grevinin inanırlığına gölge düşürmüştür” dedi.

Çok sayıda kişinin de katıldığı toplantı, soru cevabın ardından son buldu.