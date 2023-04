Başkan Gürkan: "2023 seçimleriyle beraber Türkiye yüzyılını başlatacağız"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Allah'ın izniyle de Türkiye'nin yüz yılı dediğimiz 2023 seçimleriyle beraber Türkiye yüz yılını başlatmış olacağız" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle seçim sürecini sessiz yürüteceklerini ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçime hazırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçime hazırlanıldığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Kurulduğu günden bugüne ortaya koyduğu hizmet ve eserleriyle 20 yılı aşkın bir süredir milletimizin teveccühünü kazanmış partimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir seçime daha hazırlanıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında geleceğimiz 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve genel seçiminin partimiz, ittifakımız ve en önemlisi de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli arkadaşlar 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu afet sebebiyle de hakikaten o bölgede yaşayan vatandaşlarımız çok zor günler geçirdi. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabine üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız bu süreç içerisinde orada olmakla, orada yardım etmekle ve tüm teşkilat olarak oraya yardım etmeye gayret ederek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Deprem vesilesiyle acıları paylaştığımız bugünlerde seçimlerimizin daha sessiz geçmesi talimatı üzerine bundan sonraki süreçte eski o şaşaalı ve coşkulu seçim atmosferi yaşamadan sadece gönül gönüle bir araya gelerek seçim çalışmalarımızı yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

"Yaşadığımız her askeri darbenin, her vesayet tuzağının, her siyasi istikrarsızlığın ve her ekonomik krizin gerisinde bu aktörlerin izlerini görüyoruz" diyen Başkan Gürkan, "Biz de diyoruz ki bu oyunun son yıl oyunu. Son 20 yılda defalarca gördük ve AK Parti olarak bu oyunu defalarca bozduk. Allah'ın izniyle de Türkiye'nin yüzyılı dediğimiz 2023 seçimleriyle beraber Türkiye yüzyılını başlatmış olacağız. Bu yüzyılın başlangıç kapısını da Allah'ın izniyle 2023, 14 Mayıs seçimleriyle başlatmış olacağız. Bizim gayemiz Türkiye yüzyılını başlatacak seçimlerde her zaman olduğu gibi 15 seçimden beri hiçbir zaman devletimizin ve milletimizin bizi mahcup etmediği gibi bu dönemde de bu seçimde de milletimizin yanında olacağını ve bu seçimlerde de onlara mahcup olmayacağımıza inanıyorum. Bursa olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir zaman için mahcup olmadık ve Bursa bizi mahcup etmedi ve her seçimde en az Türkiye ortalamasının 2,3 puan üzerinde. Bizler Bursa'dan oy kazanarak milletimizin teveccühleriyle hem meclislerde hem de yerel yönetimlerde temsil edildik. Umut ediyoruz ki ve bundan sonraki süreçte de Bursa'daki hemşehrilerimiz bizleri mahcup etmeyecektir” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, "Ramazan bir tatlı güzel, Ramazan. Gerçekten ayrı bir heyecan kattı sürecimize. Bugün itibariyle inşallah dokuzuncu günü de tamamlamış olacağız. Rabbim inşallah daha nice ramazanlara, bayramlara sağlıkla sıhhatla erişmeyi nasip etsin. Ama bir taraftan da prosedür gereğiyle seçim süreci de devam ediyor. Ben medeni cesaretini kullanarak aday adaylığı sürecine destek veren bu demokrasi şölenine, bu AK Parti'deki heyecana destek ve katkı veren her bir kardeşimize kadın, erkek hiç önemli değil. Hangi meslekten, hangi yaş grubundan olursa olsun Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partimiz sizlerle güzel, sizlerle kıymetli ama takdir edersiniz ki iki bölgede toplam 20 ismin yazılacağı bir liste ortaya çıkacak. 19 yıldır aktif belediye başkanlığı yapan bir arkadaşımız, bir abiniz olarak ifade etmek istiyorum. Asıl olan 9'unda listeler açıklandıktan sonra hep beraber aynı heyecanla, aynı işi yapmak bu listelerin arkasında durmaktır. Belki ben 4 kere seçilmiş olarak bu psikolojiyle bunu söylüyor olabilirim aday gösteren birisi olarak ama kıymetli kardeşlerim nihayetinde 20 tane milletvekili adayımız olacak. 18 tane büyükşehir dahil belediye başkan adayımız olacak. İşte meclis üyesi adaylıklarının sayısı belli yöneticiliklerin sayısı belli. Dolayısıyla bizi bugünlere getiren tabii ki liderimizin teşkilatımızın tabii ki parti büyüklerimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın heyecanıdır, coşkusudur, bilgi birikimidir, tecrübesidir ama bizi bugünlere getiren aynı zamanda birlik ve beraberliktir. Rabbim o birlik ve beraberliğimizi hiç bitirmesin inşallah diyorum” şeklinde konuştu.

İftar programına AK Parti'li ilçe belediye başkanları, İl Başkanlığı üyeleri ve AK Parti Bursa milletvekili aday adayları katıldı.