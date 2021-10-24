Başkan Gürkan, gençlerle dijital dünyayı konuştu

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Bilgi ve İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Net Konuşalım' Programı'nda gençlerle buluştu. Günümüz iletişim dünyasının kalbine yerleşerek dünya çapında toplumları değiştiren, dönüştüren ve bireysel olarak da günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelen sosyal medyanın toplumsal hayat ve siyasete etkilerinin konuşulduğu program, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi.

‘Sosyal İkilem' başlıklı programda gençlerin sorularını yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, son yıllarda toplumsal yaşamı şekillendiren sosyal medya mecraları ve dijital alemin siyasi hayattaki yerine vurgu yaptı. Başkan Gürkan, dünya ve Türkiye gündemine bakıldığında yakın tarihte meydan gelen bir çok önemli olayın belirli kesimlerin sosyal medya üzerinden örgütlenerek, gündem oluşturmaları ile meydana geldiğinin altını çizdi.

AK Parti İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Gülten Doğrul'un organizasyonu ve İl Yöneticisi Orhan Samast'ınmoderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Davut Gürkan, sosyal medyanın gündem belirleme, tüm dünyada iktidar, muhalefet demeden siyasi erkleri harekete geçirip, toplumların dili olma özelliğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunun altını çizdi.Başkan Gürkan, “Bizler de Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde partimizin siyasi duruşu ve ülkemize kattığı kazanımların milletimize ve Bursa özelinde hemşehrilerimize doğru bir şekilde aktarılabilmesi adına çağımızın olmazsa olmazları dijital mecraları ve sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmaya çaba gösteriyoruz” dedi.

Bilgi akışındaki hız, denetimi zorlaştırabilir

Pek çok alanda olduğu gibi iletişim dalında ve sosyal yaşamda da dijitalleşmenin toplumsal yaşama çok hızlı bir giriş yaptığını ve sosyal hayatı değiştirdiğini belirten Gürkan, “Bu hızlı giriş ve etkileşim beraberinde bazı sorunları da getirdi. Hızlı verişi akışı, insanların bilgiye, gelişmelere çok hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmeleri bilgi akışında denetimin önünü kapatan bir unsur olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu sürat ve bilgi kanallarındaki denetim sorunu beraberinde toplumların yanlış yönlendirilebilmesini, hatalı, eksik ya da bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirmelerin, devletler ya da toplumlar bazında yanlış refleksler gösterilebilmesine neden oldu. İş burada bu hızlı veri akşının doğru okunup, gelişmelerin her yönü ile incelenmeden bireysel ya da toplumsal reaksiyon gösterilmemesinin önemi ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ve devletin sosyal medya ve dijital mecraların doğru kullanılması adına önemli çalışmaları olduğunun altını çizen Davut Gürkan, “Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen sivil anayasa çalışmaları içerisinde bu önemli konuların doğru şekilde şekillendirilmesi konusu da mevcut. Bilgi akışındaki hızın denetlenebilir olması, hız ile birlikte doğru ve topluma faydalı bilgi akışının sağlanmasını amaçlayan denetlemeleri içeren düzenleme çalışmaları iletişimde dijitalleşmeyi daha da faydalı hale getirecektir. Bu anlamda çok önemli adımlar atılıyor ve güzel gelişler bizleri bekliyor. Gerçekleştirilecek düzenlemelerle bilgi kirliliğinin, karalamaların ve yanlış bilgilendirme, yönlendirmelerin önüne geçilecektir” dedi.

Bursa öncü çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Bursa teşkilatları olarak iletişimde dijitalleşmenin güzel ve öncü örneklerini verdiklerini belirten Gürkan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda pandemi ile mücadele kuralları kapsamında gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en geniş katılımlı online bayramlaşma programımız, yine geçtiğimiz haftalarda teşkilatlarımızın yoğun katılımları ile Türkiye'de bir ilk olarak yaptığımız interaktif il danışma meclisi toplantımız bu çabamızın en güzel örneklerinden. Bursa teşkilatları bu anlamdaki öncü çalışmaları ile de Türkiye'de öncü oluyor ve genel merkezimiz tarafından tüm teşkilatlarımıza örnek gösteriliyor. Bu manada siyasi çalışmalarımızı günümüzün şartlarına güncelleme, teknoloji ile işlerimizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz ve hep birlikte öncü çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”